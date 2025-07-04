أول تعليق من أصالة بعد طرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"

كتب- هاني صابر:

علقت المطربة اصالة نصري، على ألبومها الجديد"ضريبة البعد" الذي طرحته تزامنا مع إجازة الصيف.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "تماما وكلّيا توحّدت مع هذا العمل وفرضت جو من السعادة وغلّفت قلقي وحرصي بكتير من الذكريات الحلوة والصّداقة والأخوّة.. خيّمت على كلّ صناع هذا العمل وخبّينا كلنا كلّ الخوف اللي كان مسيطر علينا بإنّنا نقدّم كلّ وأحلى ما عنّدنا".

وتابعت: "ضحكنا كتير على نكت احنا ألفناها واحنا يعني كلنا مترئسنا رجل مخلص صانع مُحبّ وعاشق لصولا والفنّ ( جوزي الرّائع فايق حسن) ما حدا فينا وفّر يسمع مئات المرّات كلّ عمل على حدا ونفتّش على نَفَس ينزرع بمكان يكمّل كلمة ما بتكمل إلّا إذا تخلّلها نَفَس مسموع وعنّ نفسي بودّي أوصل لكم كلّ هذا الحب اللي عشته طول فترات تسجيلي كلّ أوقات تصويري".

واستكملت: "وإنّي ما حسيت لحظة بتعب وكأنّه إيماني بالموسيقى وتعلّقي وشغفي كانوا ولادي وكنت معهم عم برسم معهم بكرة وعم أعلّمهم بالعمل كيف يحبّوا اللي عم يعملوه وكيف يتماهوا معه ويآمنوا فيه ويحترموه.. وكان بالاستوديو أحلى وقت بحلم فيه وكنت عم بتخيّل شو هتكون أوقاتكم وأنتوا معي عم تعيشوا اللي عشته بكل الحب والجمال، نقلت لكم كل هذه اللحظات وبتمنى مثلي تعيشوها".

وأضافت: "شكرا لأعلى نجمة بالسما على إهتمامكم وحبكم الكبير لكل شيء قدّمته وبوعدكم أخلص لمحبتكم بإنّي أكون دائما عند حسن ظنكم .. بقدّم لكم أحلى ما عندي (صوتي) في ألبوم فيه روحي فيه قلبي فيه الكثير من تجاربي وألمي وفرحي وأملي وجنوحي فيه فنّ وفيه حياة".

وضم ألبوم "ضريبة البعد" 11 أغنية، من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين، تعاونت المطربة أصالة مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبد المجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.