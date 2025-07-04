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"جريئة أمام البحر" نسرين طافش تستمتع بإجازة الصيف وتخضع لجلسة تصوير (صور)

02:01 م الجمعة 04 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جريئة أمام البحر، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت، نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، ما أجملك، أحلى نسرين، قمر الليل اللي منور الدنيا بجماله، أحلى واحدة في الكون، العسل كله".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

نسرين طافش إنستجرام
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