حمو بيكا يوضح حقيقة اعتزاله الغناء بعد وفاة صديقه المطرب أحمد عامر

كتب- هاني صابر:

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حقيقة نيته اعتزال الغناء بعد وفاة صديقه المطرب أحمد عامر.

ونشر بيكا، مقطع فيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توضيح مهم، أولا: الله يرحم أخويا وحبيبي (أحمد عامر) ويسكنه فسيح جناته، إحنا بنشوف الكلام اللي بيتكتب، وناس كتير بتسأل: هو بيكا بيعتزل؟!".

وتابع: "الحقيقة إن الكلام ده مش مظبوط ومفيش أي نية للاعتزال لا دلوقتي ولا قريب.. حمو بيكا شغّال على حاجات جديدة قوية جدًا، وفي مفاجآت جاية قريب هتفرح كل جمهوره اللي دايمًا بيقف معاه وبيسنده".

وأضاف حمو بيكا: "إحنا مكملين بيكم وليكم، ومش بنرد على الشائعات، لكن حب الناس واهتمامها هو اللي خلانا نوضح".

وقال بيكا بالفيديو: "احنا نعتزل ليه؟، ده لقمة عيشنا، ومفيش أي حاجة تانية، وناس كتير بتاكل عيش ورانا وفاتحين بيوت، ومش بنعمل حاجة غلط أو حرام، ولو بنعمل حاجة حرام، ربنا اللي هيحاسبنا مش العبد .. احنا عارفين ربنا كويس وبنصلي، وأنا تعبت وكافحت واشتغلت حاجات كتير عمرك ما هتتخيلها وعمري ما عملت حاجة حرام، وكلنا أموات ورايحيين، واحنا ولا بنأذي حد ولا بنيجي على حد، وفيه ناس مؤذية بجد".



يذكر أن، المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، توفي الأربعاء الماضي بعد وعكة صحية مفاجئة.