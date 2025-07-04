ماندو العدل يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم..ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج ماندو العدل، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

وكتب العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "هتوحشنا.. مفيش كلام يتقال يوصف أنا زعلان قد إيه.. شكرا يا أسطورة".

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.