برسالة مؤثرة.. محمد منير يعلق على اعتزال شيكابالا كرة القدم

كتب- هاني صابر:

وجه الكينج محمد منير، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

وكتب منير، عبر حسابه على "إكس": "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعا نتذكر شيكابلا صاحب التاريخ المضيء والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني، كما أتذكر شيكا وأعيُننا تنظُر إليه وهو صبي وديع في مدينه أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر".

وفي تدوينة أخرى، كتب منير: "وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبدالرازق شيكابلا ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.