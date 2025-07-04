إعلان

عمرو سلامة عن شيكابالا بعد اعتزاله: "أسطورة عيشنا معاها ٢٠ سنة"

11:19 ص الجمعة 04 يوليه 2025

عمرو سلامة عن شيكابالا بعد اعتزاله: ''أسطورة عيشنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

ونشر سلامة، صورة له مع شيكابالا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسطورة عيشنا معاها ٢٠ سنة، حب غير مشروط، موهبة مصرية بلا شبيه، قصة درامية أسطورية من المستوى الرفيع، ونتسائل من النجم الزملكاوي الذي سننتظر نزوله الملعب بعدك؟".

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.

عمرو سلامة شيكابالا محمود عبد الرازق اعتزال شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برسالة مؤثرة.. محمد منير يعلق على اعتزال شيكابالا كرة القدم

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرطوبة تتخطى 85%.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء