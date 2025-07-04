عمرو سلامة عن شيكابالا بعد اعتزاله: "أسطورة عيشنا معاها ٢٠ سنة"

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

ونشر سلامة، صورة له مع شيكابالا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسطورة عيشنا معاها ٢٠ سنة، حب غير مشروط، موهبة مصرية بلا شبيه، قصة درامية أسطورية من المستوى الرفيع، ونتسائل من النجم الزملكاوي الذي سننتظر نزوله الملعب بعدك؟".

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.