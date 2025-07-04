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بإطلالة جريئة.. عائشة بن أحمد تستمتع بإجازة الصيف مع صديقاتها (صور)

11:14 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مع صديقاتها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أذواق الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر عيوشة، إيه الجمال ده، تخطف القلوب، عسل أوي، جميلة".

يذكر أن، عائشة بن أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي".

المسلسل بطولة أحمد مكي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، وإخراج ماندو العدل.

إطلالة جريئة عائشة بن أحمد إنستجرام
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