حدث في الفن|فنانة تتعرض للضرب في الشارع وخطوبة بطلة "فهد البطل"

نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة باستغاثة الفنانة الشابة بتول حداد من تعدي شخص عليها بالضرب وابتزازها، وخطوبة الفنانة ريم عامر وجلسة تصوير بسمة بوسيل وغيرها من الأخبار في السطور التالية