حدث في الفن|فنانة تتعرض للضرب في الشارع وخطوبة بطلة "فهد البطل"
12:01 ص الجمعة 04 يوليه 2025
نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة باستغاثة الفنانة الشابة بتول حداد من تعدي شخص عليها بالضرب وابتزازها، وخطوبة الفنانة ريم عامر وجلسة تصوير بسمة بوسيل وغيرها من الأخبار في السطور التالية
حدث في الفن الفنانة بتول حداد فنانة تتعرض للضرب خطوبة بطلة فهد البطل بسمة بوسيل بفستان أسود أم خالد تعلن طلاقها البلوجر الشهيرة أم خالد مينا مسعود الفنانة ريم عامر
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