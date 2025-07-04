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حدث في الفن|فنانة تتعرض للضرب في الشارع وخطوبة بطلة "فهد البطل"

12:01 ص الجمعة 04 يوليه 2025
حدث في الفن|فنانة تتعرض للضرب في الشارع وخطوبة بطلة "فهد البطل"

النشرة الفنية

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نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة باستغاثة الفنانة الشابة بتول حداد من تعدي شخص عليها بالضرب وابتزازها، وخطوبة الفنانة ريم عامر وجلسة تصوير بسمة بوسيل وغيرها من الأخبار في السطور التالية

حدث في الفن الفنانة بتول حداد فنانة تتعرض للضرب خطوبة بطلة فهد البطل بسمة بوسيل بفستان أسود أم خالد تعلن طلاقها البلوجر الشهيرة أم خالد مينا مسعود الفنانة ريم عامر

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