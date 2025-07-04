كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي على البحر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور مع ابنتها، ونشرت الصور ة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجيبة قصيرة باللون الأبيض.

بوسي شلبي

نشرت الفنانة بوسي شلبي صور جديدة، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ركين سعد

نشرت الفنانة التونسية ركين سعد، صورة جديدة له عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".