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رحمة أحمد جريئة في أحدث صورها.. وهنا الزاهد تعلق: إيه يا شاكيرا

10:55 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد من أحدث جلسة تصوير على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد تغازل متابعيها
  • عرض 9 صورة
    الفنانة رحمة أحمد على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    الفنانة رحمة أحمد
  • عرض 9 صورة
    رحمة أحمد
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة رحمة أحمد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهرت رحمة بشكل مختلف وجريء، والتقطت العديد من الصور أمام باب قديم، ولاقت إعجاب جمهورها وأصدقائها، وعلقت الفنانة هنا الزاهد، وكتبت "إيه يا شاكيرا".

ومن بين تعليقات الجمهور: "إيه اللوك القمر ده"، "زي القمر"، "جميلة والله"، "ما شاء الله عليكي زي السكر".

وشاركت رحمة أحمد بعدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" بطولة الفنانة هدى المفتي، وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

رحمة أحمد انستجرام رحمة أحمد نجوم الفن
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