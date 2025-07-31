ماذا قالت دنيا سمير غانم عن مشاركة ابنتها كايلا بفيلم "روكي الغلابة"؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن مشاركة ابنتها كايلا لأول مرة على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" الذي بدأ عرضه في السينمات.

وقالت دنيا، ببرنامج "عرب وود" خلال العرض الخاص للفيلم: "أتمنى الناس تحبها، وهي عملت معايا قبل كده مشهد في مسلسل جت سليمة وكانت جميلة، وأتمنى المشهد ده كمان يبقى حلو".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وإخراج أحمد الجندي.