ماذا قال محمد ممدوح عن مشاركته دنيا سمير غانم لأول مرة في"روكي الغلابة"؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان محمد ممدوح عن مشاركته الفنانة دنيا سمير غانم بطولة فيلم "روكي الغلابة" لأول مرة، والذي بدأ عرضه بالسينمات.

وحل محمد ممدوح ضيفا على كاميرا برنامج "عرب وود" خلال العرض الخاص للفيلم، وعن مشاركة دنيا سمير غانم بطولة الفيلم، قال: "حمستني الفكرة، واتشرفت وانبسطت أوي إني اشتغلت معاها، خطيرة ومركزة وحابة الشغل مش أنا اللي هتكلم عليها نجمة كبير يعني، وكان نفسي أشتغل معاها".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.