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أحمد كرارة يوجه رسالة لشقيقه بسبب "الشاطر"

08:11 م الخميس 31 يوليو 2025

أحمد كرارة

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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد كرارة، رسالة لشقيقه الفنان أمير كرارة يهنئه فيها على فيلمه السينمائي الجديد "الشاطر".

ونشر كرارة، صورته مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا أمير على النجاح الكبير أوي لفيلم الشاطر يا باشا مصر الشاطر.. فيلم الشاطر الآن في دبي والخليج العربي".

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

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