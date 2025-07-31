تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل أول فيلم رعب سعودي عالمي قبل عرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل مشروع إنتاج أول فيلم رعب سعودي عالمي من المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر "آل الشيخ"، صورة تجمعه بالمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي جاري دوبرمان، عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "أول فيلم سعودي رعب عالمي قريبا، لما أقول أول يعني من ناحية جودة الإنتاج".

وكتب "تركي" تدوينة أخرى عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "قريبا فيلم سعودي رعب عالمي".

على جانب آخر، شارك تركي آل الشيخ بكتابة السيناريو الخاص بفيلم الرعب والإثارة "The Cello" للمخرج العالمي دارين لي بوسمان وعرض تجاريا عام 2023.

واشتهر المخرج الأمريكي جاري دوبرمان بإخراج وكتابة عدد من أفلام الرعب والإثارة الشهيرة أبرزها فيلم "Annabelle comes Home" عام 2019، وفيلم الرعب "Salem’s Lot" عام 2019.

يذكر أن، تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.