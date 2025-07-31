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ملك زاهر تنشر 16 إطلالة مختلفة لها بالصيف والجمهور يغازلها

07:56 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 16 صورة
    ملك زاهر
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كتب- هاني صابر:

شاركت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالات مختلفة لها بالصيف.

ونشرت ملك زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قضيت الصيف كله بالألوان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، عسل أوي، أجمل ملوكة، ما شاء الله، زي القمر، زي نسمة الليل".

يذكر أن، ملك زاهر عُرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر ملك أحمد زاهر على إنستجرام إطلالة ملك أحمد زاهر إطلالات ملك أحمد زاهر بالصيف
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