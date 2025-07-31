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"المهن السينمائية" تعلن وفاة المنتج الفني صلاح شميس

07:18 م الخميس 31 يوليه 2025

المنتج الفني صلاح شميس

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كتب- مروان الطيب:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، منذ قليل، وفاة المنتج الفني صلاح شميس.

ونعت النقابة، الراحل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كما كشفت عن موعد ومكان العزاء.

وجاء بيان النقابة، كالتالي: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني/ صلاح شميس، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان".

وعن موعد ومكان العزاء، أضاف بيان النقابة: "العزاء اليوم الخميس الموافق 31/7/2025 أمام منزل العائلة ٦١ شارع الديروطى متفرع من شارع كوبانيه المياه - روض الفرج - شبرا مصر ،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج الفني صلاح شميس

نقابة المهن السينمائية صلاح شميس وفاة المنتج الفني صلاح شميس
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