رامي رضوان يشيد بفيلم زوجته"روكي الغلابة": "خطير ورتمه سريع"

كتب- مروان الطيب:

أشاد الإعلامي رامي رضوان، بفيلم "روكي الغلابة" الذي تخوض بطولته زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وتشاركها البطولة لأول مرة على شاشة السينما ابنتهما كايلا، والذي بدأ عرضه في السينمات.

ونشر رامي، صورا من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وطالب متابعيه بمشاهدته، وعلق: "من العرض الخاص لفيلم (روكي الغلابة).. شهادتي هتقولوا إنها مجروحة، بس والله من قلبي وبدون ذرة مجاملة، الفيلم خطير ما شاء الله ورتمه سريع وآفيهاته وقصته ومفاجآته آخر لذاذة وحلاوة، اللي عايز يضحك ويتبسط ويستمتع هو وأسرته من كل الأعمار، روحوا (روكي الغلابة)، ألف مبروك لفريق العمل الجامدين أوي ما شاء الله".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي.