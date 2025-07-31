عودة نوستالجيا ٩٠/٨٠ اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب

كتبت- منال الجيوشي

تعود المسرحية الاستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على مسرح محمد عبدالوهاب التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالإسكندرية وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة وذلك بناءا على طلب جمهور الإسكندرية وذلك ضمن فاعليات الموسم الصيفي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية.

وتقام فاعليات الموسم الصيفي الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الفاعليات على فصلين حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مديرة الفرقة الفنانة إيناس عبدالعزيز في الفصل الأول مجموعة من الفقرات "حلاوة شمسنا - الإسكندراني - الحجالة - العصايا".

ويبدأ الفصل الثاني من الفاعليات بعرض المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي فكرة مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مصمم الرقصات محمد قذافي وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية مصمم الرقصات محمد أبو صالح إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى .. ديكور مهندس محمد جابر .. مكياج إسلام عباس .. مصممة الأزياء رنا عبدالمجيد .. إضاءة عز حلمي .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.