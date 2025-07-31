شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تاليا برسالة مؤثرة: "أجمل هدايا الرحمن"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها "تاليا"، ووجهت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت شريهان صورة لإبنتها، وعلقت قائلة: "وكأنك توأم روحي في كل تفاصيلي وطباعي وعاداتي التي لا يعرفها أو يعلمها عني غير الله".

وتابعت: "كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم وعام في عمرك يا ابنتي، وأنتي الخير، كل الخير، والسعادة، والنور، والطاقة، والسلام، والحب، والحياء، والحياة".

وأضافت: "في يوم مولدك كان أيضًا مولدي، وعمري الجديد، يا معجزة ربي لشقيقتك لولوة، ولي، ووالدك، حماكي الله لي.. نورًا في قلبي، وواجهة محترمة رائعة يفتخر بها والدك، وشقيقتك لولوة، وأخوكي عمر.. يا أجمل هدايا الرحمن لي ولنا جميعًا، أنا فخورة بيكي".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها، وعلّقت الفنانة لطيفة: "ربنا يحفظها ويحافظ عليها ويخليكي ليها"، وكتبت رانيا يوسف: "حبيبتي ربنا يحفظهالك ويخليكي ليهم"، وأضافت درة: "ما شاء الله.. ربنا يحفظها ويخليكم لبعض"، وكتب الإعلامي شريف مدكور في تعليقه: "الله أكبر".

يُذكر أن شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتُعد واحدة من رموز الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

درست شريهان رقص الباليه في سن مبكرة، وتزوجت في بداياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي، ثم انفصلت عنه، وتزوجت لاحقًا من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وأنجبت منه ابنتيها "لؤلؤة" و"تاليا".

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