محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل بلاغها ضد حسام حبيب

كتبت- سهيلة أسامة:

أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيًا أعلن فيه تقدم موكلته ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته التي وصفها بـ "المسيئة" في أحد البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح قنطوش أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تقدمت بالبلاغ في شهر مارس، بعد أن سببت تلك التصريحات لها أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، علّق قنطوش على ما أُثير حول شيرين بعد ختام مشاركتها في مهرجان موازين الدولي، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورتها والتقليل من نجاحاتها.

وقال في البيان: "الفنانة شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة ممنهجة بات معروفًا من يقف وراءها، تهدف إلى التشويش على نجاحاتها والتقليل من أي إنجاز فني تحققه".

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