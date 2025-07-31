عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت عائشة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية بسيطة.

وتفاعل جمهورها مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر، عسولة، ما شاء الله جميلة أوي، الله يحميكي، تجنني، أجمل ست".

يُذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، بطولة: أحمد مكي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، ولاء الشريف، ومن إخراج ماندو العدل.

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