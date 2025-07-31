أحمد سعد يوجه رسالة شكر لأحمد طارق يحيى: "أخ وصديق وسر من أسرار نجاحي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بصورة تجمعه بالملحن والموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى، ووجّه له رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع ""إنستجرام".

وكتب سعد: "بعد الحمد والشكر لله العلي الكريم، أحب أشكر أحمد طارق يحيى، سر من أسرار نجاحي، ومن أسرار النجاح بشكل عام في الفترة الأخيرة".

أضاف: "وعايز أقول إنه مش بس فنان مبدع وصاحب وجهة نظر واضحة وقريبة من قلب الجمهور المصري والعربي، لأ، ده إنسان وصاحب عظيم، علّمني معنى الحب، وإزاي الشغل بيطلع أحسن بكتير من مجرد الجهد الفردي".

وتابع: "بجد بقوله شكرًا على جهدك وألحانك وتوزيعاتك في كل الألبوم، وشكرًا لله إنه رزقني بصديق وأخ زيه".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

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