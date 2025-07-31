"إنت في الجنة".. معتز التوني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

أحيا المخرج معتز التوني ذكرى والده الراحل، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب التوني: "الله يرحمك يا أبويا.. سبع سنين وإنت في الجنة بإذن الله، ربنا يرحمك ويجمعنا على خير".

ويُعرض حاليًا للمخرج معتز التوني برنامج "فضفضت أوي"، والذي يُعد من أحدث إنتاجات منصة Watch It الأصلية.

ويستضيف البرنامج عددًا من أبرز نجوم الوسط الفني، منهم: منة شلبي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، وأحمد فتحي.

البرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة يشارك في تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

هاجر أحمد تتألق بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

بالصور| خروج جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس