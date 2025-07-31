إعلان

"إنت في الجنة".. معتز التوني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

03:10 م الخميس 31 يوليه 2025

معتز التوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أحيا المخرج معتز التوني ذكرى والده الراحل، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب التوني: "الله يرحمك يا أبويا.. سبع سنين وإنت في الجنة بإذن الله، ربنا يرحمك ويجمعنا على خير".

ويُعرض حاليًا للمخرج معتز التوني برنامج "فضفضت أوي"، والذي يُعد من أحدث إنتاجات منصة Watch It الأصلية.

ويستضيف البرنامج عددًا من أبرز نجوم الوسط الفني، منهم: منة شلبي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، وأحمد فتحي.

البرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني، و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة يشارك في تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

هاجر أحمد تتألق بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

بالصور| خروج جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

معتز التوني والد معتز التوني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة