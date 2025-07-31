"قمر كل الأجيال".. نادية الجندي بإطلالة صيفية أنيقة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونالت إعجاب المتابعين.

وظهرت نادية بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها بلوزة بيضاء وبنطال جينز، ووقفت أمام البحر وسط أجواء صيفية مبهجة، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة وجاءت أبرزها كالتالي: "قمر كل الأجيال"، "الله يديم الشباب"، "ما شاء الله"، "الزين والحلا"، "نجمة الجماهير"، و"قلبي الصغير لا يتحمل".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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