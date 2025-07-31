عمرو دياب يتصدر التريند بعد ساعات من طرح كليب "خطفوني"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر الفنان عمرو دياب التريند على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة، وذلك عقب ساعات قليلة من طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "خطفوني".

وعبر منصة "أنغامي"، احتل الهضبة صدارة قوائم الأعلى استماعًا في مصر وعدد من الدول العربية، بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".

تم تصوير كليب "خطفوني" في أجواء صيفية بالساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان، وظهرت في بدايته جانا عمرو دياب وهي تغني، قبل أن يظهر الهضبة بعدة إطلالات مبهجة أضفت حيوية على الكليب.

أغنية "خطفوني" من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

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