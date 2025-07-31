إعلان

بالصور| نجوم الفن يشيّعون جثمان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

02:27 م الخميس 31 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حمزة العيلي_4
  • عرض 10 صورة
    جابر القرموطي_3
  • عرض 10 صورة
    شريف منير_6
  • عرض 10 صورة
    شريف خير الله_5
  • عرض 10 صورة
    ناجي سعد_8
  • عرض 10 صورة
    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في جنازة الراحل لطفي لبيب2_9
  • عرض 10 صورة
    يوسف إسماعيل_10
  • عرض 10 صورة
    ضياء عبد الخالق_7
  • عرض 10 صورة
    بشرى تودع الراحل لطفي لبيب إلى مثواه الأخير_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- محمد معروف

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب، في أجواء حزينة شهدتها كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وأُقيمت صلاة الجنازة بحضور محبيه وأقاربه.

وكان من بين الحاضرين: الإعلامي أسامة منير، الفنانة بشرى، والفنان ناجي سعد، والإعلامي جابر القرموطي، الفنان ضياء عبد الخالق، وشريف منير.

كما حرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب العزاء، إلى جانب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الفنانين، منهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، طارق النهري، حمزة العيلي، ومنير مكرم.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة يشارك في تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

بالصور| خروج جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

جابر القرموطي كنيسة مارمرقس جثمان الفنان الراحل لطفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة