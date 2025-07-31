بالصور| نجوم الفن يشيّعون جثمان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- محمد معروف

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب، في أجواء حزينة شهدتها كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وأُقيمت صلاة الجنازة بحضور محبيه وأقاربه.

وكان من بين الحاضرين: الإعلامي أسامة منير، الفنانة بشرى، والفنان ناجي سعد، والإعلامي جابر القرموطي، الفنان ضياء عبد الخالق، وشريف منير.

كما حرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب العزاء، إلى جانب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الفنانين، منهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، طارق النهري، حمزة العيلي، ومنير مكرم.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

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