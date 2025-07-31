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بالصور| أسامة منير وبشرى يشاركان في تشييع جنازة لطفي لبيب

01:52 م الخميس 31 يوليه 2025
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    بشرى تودع الراحل لطفي لبيب إلى مثواه الأخير_3
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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الإعلامي أسامة منير والفنانة بشرى والفنان شريف خير الله في تشييع جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب، وأداء صلاة الجنازة عليه من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه.

وحرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب العزاء، كما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، طارق النهري، حمزة العيلي، ومنير مكرم.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

جنازة لطفي لبيب لطفي لبيب أسامة منير بشرى
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