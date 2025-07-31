وزير الثقافة يشارك في تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- محمد معروف

شُيّع منذ قليل جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب إلى مثواه الأخير من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، على تقديم واجب العزاء، كما حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، سلوى محمد علي، مجدي أحمد علي، أسامة منير، طارق النهري، حمزة العيلي، منير مكرم، وبشرى.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".