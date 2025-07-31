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بحضور أشرف زكي وصبري فواز.. نجوم الفن يودّعون لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس

01:16 م الخميس 31 يوليه 2025
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    جنازة لطفي لبيب
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    جنازة لطفي لبيب
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- محمد معروف

توافد عدد كبير من نجوم الفن، اليوم الخميس، لتوديع الفنان الراحل لطفي لبيب إلى مثواه الأخير من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

وشهدت الجنازة حضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم: صبري فواز، محمود حميدة، مراد مكرم، أسامة منير، طارق النهري، حمزة العيلي، منير مكرم، بشرى.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

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