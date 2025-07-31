وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

كتبت- سهيلة أسامة:

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل لطفي لبيب إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وسط حضور عدد من نجوم الفن وأسرته، استعدادًا لإقامة مراسم صلاة الجنازة.

وكان من أبرز الحاضرين: الفنان محمود حميدة، والفنانة بشرى، والفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ورحل الفنان لطفي لبيب عن عالمنا أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال البارزة، وتميز بخفة ظله وبراعته في تقديم الأدوار الكوميدية، ليصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما والدراما المصرية.

ومن أشهر أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".