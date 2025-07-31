هاجر أحمد تتألق بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت هاجر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأصفر، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت عليها التعليقات التي جاء بعضها: "قمر"، "الحب"، "عسولة أوي"، "الشياكة"، و"يا ربي على الجمال"، "ملكة جمال".

يُذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، وطارق النهري، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من إخراج مرقس عادل.

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