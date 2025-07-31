صفية العمري تنعى لطفي لبيب: "صديق عزيز ومتميز"

كتبت- نوران أسامة:

عبّرت الفنانة صفية العمري عن حزنها لوفاة الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت صفية العمري صورة تجمعها بالفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت في نعيها: "بقلوب دامية أنعي الفنان الكبير والمتميز، والصديق العزيز الأستاذ لطفي لبيب، وأتقدم بواجب العزاء لعائلته ومحبيه. أسكنه الله فسيح جناته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير لطفي لبيب، من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

يذكر أن الفنان الراحل لطفي لبيب قدّم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المهمة، وبرع في تجسيد الكوميديا، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم هذا اللون في السينما المصرية.

ومن أبرز أعماله: "عسل أسود"، "صاحب السعادة"، "النوم في العسل"، "السفارة في العمارة"، "كده رضا"، "في محطة مصر"، "ليلة سقوط بغداد"، "صاحب صاحبه"، "جاءنا البيان التالي"، و"الثلاثة يشتغلونها".

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