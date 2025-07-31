نسرين طافش تحتفل بتصدّر أغنيتها "روقان" تريند X وتوجه الشكر لجمهورها

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة نسرين طافش بتصدّر أغنيتها الجديدة "روقان" تريند موقع التواصل الاجتماعي "X"، ووجهت رسالة شكر لجمهورها.

ونشرت نسرين البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت: "روقان تريند الآن على منصة X بعد نزول الأغنية الجديدة، شكراً حبايبي.. يومكم وصيفكم كله روقان".

الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى حنفي، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش في السينما كان فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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