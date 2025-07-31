خالد جلال ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة: "كنت أبي الثاني"

كتبت- نوران أسامة:

نعى المخرج خالد جلال شقيقه الراحل حسن جلال بكلمات مؤثرة، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب جلال: "يا حسن.. ليه كل الناس بتعزيني باعتبارك أخويا الكبير اللي رحل؟ في الواقع، من يوم 8 أكتوبر 1985، لما كنت في فصلي بمدرسة الإبراهيمية الثانوية بجاردن سيتي، ونظرت من النافذة في الحصة الثانية، شفتك واقف في الحوش مع ناظر المدرسة، الأستاذ توفيق نصيف، اللي طلع معاك للفصل ونادى اسمي بنفسه، وخرجت معاك من المدرسة، ومن جاردن سيتي لشارع القصر العيني، وفي الطريق حكيتلي عن الرجولة والثبات وإنك واثق فيّ، ووصلنا البيت، وهناك شفت كل عماتي وخالاتي وأمي لابسين السواد، ودخلت أوضة بابا معاك وشفت بنت عمتي قاعدة بتقرا قرآن قدام جثمانه".

وأضاف: "من اليوم ده، وأنت بقيت أبي الثاني، ومرت السنين، وفي أحد أيام التصوير مع الفنانين صلاح عبد الله وسامي مغاوري، أول ما أُغمى عليّ وسقطت فجأة – وكانت دي أول إشارة لعملية القلب اللي عملتها بعد كده بسنة – وبعد ما خفيت، حكيتلك، فبكيت بحرقة، رغم إن الواقعة عدّت عليها شهور. دموعك كانت لأنه بس حسيت إني تعبت، وده كان كفاية".

وتابع: "حسن كان الكبير.. كنا بنسميه زمان 'معلي جانون'، على اسم بطل صعيدي، وكان بيكلم كل الناس، عارف كل تفاصيل العيلة، بيبارك، وبيعزي، وبيحضر كل المناسبات.. الناصح، الراقي، المخلص، الحنون، الوسيم، الشاعر، وصاحب الهيبة.. الأب الذي لا يُعوّض".

وأكمل: "في يوم الجنازة، شفت الجامع الضخم ممتلئ عن آخره رغم الحر الشديد، ومع كده كانت فيه نسمات باردة، وفي العزاء الناس كانت بتيجي بالعشرات، والشيخ يوقف كل 10 دقايق عشان يوسّع مكان.. ساعتها عرفت إنك في جنة الرحمن".

واختتم جلال كلماته: "يا حسن.. اللي خايفين عليك من الوحدة مايعرفوش ماما، لما كنا بنوحشها كانت بتعمل إيه؟ ربنا يجمعك بيها وببابا وكل اللي بتحبهم، يا أبو علي.. يا معلي جانون.. قبلاتي على جبينك، ومتزعلش لما تسمع كلامي، أنا عارفك.. الليلة دي جميلة، اتحررت من كل تعب، واستمتع بصحبة الأحباب في الجنة عند الرحمن الرحيم".

ورحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

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