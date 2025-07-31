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كريم فهمي وزوجته يقضيان عطلتهما الصيفية بصحبة ريهام عبدالغفور

11:53 ص الخميس 31 يوليه 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، متابعيها مجموعة من الصور خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ونشرت دانيا الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بصحبة زوجها الفنان كريم فهمي، والفنانة ريهام عبد الغفور.

يُذكر أن الفنان كريم فهمي شارك في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين. المسلسل من إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

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كريم فهمي العطلة الصيفية ريهام عبدالغفور
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