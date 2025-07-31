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الصور الأولى من جنازة الفنان لطفي لبيب

11:32 ص الخميس 31 يوليو 2025

جنازة الفنان لطفي لبيب

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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- محمد معروف
بدأت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير لطفي لبيب، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة


ورحل عن عالمنا صباح أمس، الفنان الكبير لطفي لبيب، عن عمر يناهز ٧٧ عاما بعد صراع مع المرض


وقدم لطفي لبيب خلال مشواره الفني أعمالا هامة، وبرع في تجسيد الكوميديا، ليصبح واحد من أشهر نجوم الكوميديا في السينما


ومن أبرز أعمال الفنان الراحل: "عسل أسود، صاحب السعادة، النوم في العسل، السفارة في العمارة، كده رضا، في محطة مصر، ليلة سقوط بغداد، صاحب صاحبه، جاءنا البيان التالي، الثلاثة يشتغلونها"

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