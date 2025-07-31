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"غابت البهجة والابتسامة".. أنوشكا تنعى لطفي لبيب

09:00 ص الخميس 31 يوليه 2025

أنوشكا

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كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة أنوشكا، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية صباح الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت أنوشكا، عبر حسابها على إنستجرام: "غابت البهجة والابتسامة اللي كانت تأخذنا كلنا بالحضن".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

أنوشكا لطفي لبيب إنستجرام أنوشكا
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