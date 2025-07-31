حنان مطاوع تنعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا ألطف خلق الله"

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة حنان مطاوع، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي توفي أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها على موقع "انستجرام": "مع السلامة يا ألطف خلق الله".

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب ستُقام اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وأضاف، أن العزاء سيُقام مساءًا في قاعة كنيسة العذراء بأرض الجولف، الساعة السادسة مساءً، ويُستكمل يوم السبت المقبل في قاعة يوسف النجار بكنيسة مارمرقس، الساعة السادسة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وشارك فيه كضيوف شرف كل من إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.

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