كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم التهنئة لـ شقيقها الفنانة دنيا سمير غانم، بعد إنطلاق العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، المقرر عرضه في السينمات.

ونشرت إيمي صورة بجوار بوستر فيلم "روكي الغلابة"، وكتبت: مبروك يا دودي إن شاء الله يكسر الدنيا حبيبتي".

أقيم أمس الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، والذي عرض في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

شهد العرض الخاص حضور الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان حسن الردراد، الفنان محمد ثروت، والفنان محمد ممدوح.

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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