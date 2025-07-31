حدث بالفن| وفاة نجم وعزاء شقيق مخرج شهير والعرض الخاص لـ"روكي الغلابة"
12:05 ص الخميس 31 يوليو 2025
إعداد- هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الفنان لطفي لبيب وشهيرة ترد على شائعة انفعال ابنتها عليها وعزاء شقيق المخرج خالد جلال، ورقص منة عرفة على البحر على أغنية لـ تامر حسني، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:
دنيا سمير غانم العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة عمرو دياب خطفوني أنا الذي محمد منير منة عرفة رانيا فريد شوقي يحيى الفخراني عزاء شقيق المخرج خالد جلال شهيرة رانيا محمود ياسين لطفي لبيب وفاة الفنان لطفي لبيب
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