إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

المطربة بوسي

خطفت المطربة بوسي أنظار المتابعين من أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بعد إحيائها حفلًا غنائيًا.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صور من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية.

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار الجمهور على مواقع موقع "انستجرام، من أحدث ظهور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض قصير، نالت به إعجاب متابعيها.

منة عرفة

تواصل الفنانة الشابة منة عرفة الاستمتاع بإجازتها الصيفية في جزر المالديف، ونشرت مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية "هو ده بقى" للنجم تامر حسني.

ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، بعد نشرها صورة "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جنا عمرو دياب

خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب، أنظار المتابعين على حسابها بموقع "إنستجرام" بعد نشرها "ستوري" ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر، بصحبة صديقاتها.

مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب على السوشيال ميديا، ونشرت صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" إطلالة غريبة، مستوحاة من أزياء رواد الفضاء.

إيمي سمير غانم

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها على موقع "انستجرام" صورة لها بصحبة الفنانة شيرين رضا من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" بطولة شقيقتها دنيا سمير غانم.

جنات

نشرت المطربة المغربية جنات عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها مع السفير محمد ايت وعلي، من احتفالات السفارة المغربية بالقاهرة بمناسبة عيد العرش الوطني.