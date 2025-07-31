كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادته بالمشاركة في مسرحية البقاء للأصيع، التي عرضت في الرياض الفترة الماضية، موجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العام للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت مي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "البقاء للأصيع تجربة استمتعت بيها علي كل النواحي أتمنى تتكرر كتير ونلف بيها العالم كله".

وأضافت:" "شكرا هيئة الترفيه شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ علي دعمك المستمر وكل الجهود اللي بتقدمها للفن العربي، شكرا للمنتجين صلاح الجهيني ومحمد نصار، وأخيرا شكرا لشركاء النجاح دايما هشام ماجد وشيكو وأوتاكا وأحمد فتحي اخواتي اللي دايما ببقي حاسه بأمان وأنا معاهم".

وتابعت: "شكرا للعسل الشاطر قوي أوس أوس وحبيبتي مروة أنور وكامبا الشاطر، وطبعا المؤلفين الجامدين قوي كريم يوسف وأحمد عبد الوهاب والإنتاج المحترم محمود العراقي وكنزي جوده وأبو الحسن وهبه، شكرا لكل الحلوين الديكور والإخراج والصوت والملابس والإستعراضات والأغاني، أحسنتم يا شاطرين عقبال كل مسرحية بحبكم كلكم".

مسرحية البقاء للأصيع بطولة، شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، وعرضت مؤخرًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك في رياض سيتي (بوليفارد سيتي) على مسرح محمد العلي، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2025.

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