رامي إمام وصلاح عبدالله.. نجوم الفن يواسون خالد جلال في وفاة شقيقه

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المخرج المسرحي خالد جلال، والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وقدم واجب العزاء المخرج رامي إمام، والفنان أحمد بدير، والفنان الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم.

وحرص النجم صلاح عبد الله على احتضان المخرج خالد جلال ومواساته في رحيل شقيقه حسن جلال.

كما وصل منذ قليل وزير الثقافة محمد أحمد هنو، عزاء شقيق المخرج خالد جلال، لتقديم واجب المواساة.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن، لتقديم واجب المواساة، أبرزهم الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد رياض وزوجته الفنان رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد فتحي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد الصاوي، الفنان نضال الشافعي، الفنان عماد زيادة،

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.