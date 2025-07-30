بالصور.. أشرف زكي وأحمد فتحي في عزاء شقيق المخرج خالد جلال

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل لمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين لتقديم واجب العزاء للمخرج خالد جلال في وفاة شقيقه.

كما قدم الفنان أحمد فتحي، واجب العزاء في شقيق المخرج خالد جلال.

وحرص المخرج خالد جلال على استقبال المعزين من الأسرة والأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

كما حضر العزاء الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني.

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.