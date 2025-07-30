بالصور.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المخرج خالد جلال

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

استقبل المخرج المسرحي خالد جلال المعزين في وفاة شقيقه حسن جلال، لتقديم واجب العزاء والمواساة.

وحضر العزاء عددًا من نجوم ونجمات الفن، لتقديم واجب العزاء، أبرزهم الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد رياض وزوجته الفنان رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد فتحي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد الصاوي، الفنان نضال الشافعي.

كما حرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو لتقديم واجب العزاء والمواساة للمخرج خالد جلال وأسرته.

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

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