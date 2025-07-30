15 صورة لنجوم الفن في عزاء شقيق المخرج المسرحي خالد جلال

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المخرج المسرحي خالد جلال، والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وحرص المخرج خالد جلال على استقبال المعزين من الأسرة والأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

حضر العزاء الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم.

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.