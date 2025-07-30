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15 صورة لنجوم الفن في عزاء شقيق المخرج المسرحي خالد جلال

09:26 م الأربعاء 30 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد ممدوح يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال
  • عرض 15 صورة
    عزاء حسن جلال رشدي شقيق المخرج خالد جلال (1)
  • عرض 15 صورة
    خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 15 صورة
    عزاء حسن جلال رشدي شقيق المخرج خالد جلال (2)
  • عرض 15 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه (2)
  • عرض 15 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين في وفاة شقيقه (1)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة ليلى عز العرب تقدم واجب العزاء (2)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة ليلى عز العرب تقدم واجب العزاء (1)
  • عرض 15 صورة
    الفنان منير مكرم يصل عزاء شقيق خالد جلال
  • عرض 15 صورة
    ادوارد يقدم واجب العزاء
  • عرض 15 صورة
    ادوارد يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال
  • عرض 15 صورة
    ادوارد يقدم واجب العزاء في وفاة شقيق خالد جلال (2)
  • عرض 15 صورة
    المخرج خالد جلال يستقبل المعزين
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن على عزاء شقيق المخرج المسرحي خالد جلال، والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وحرص المخرج خالد جلال على استقبال المعزين من الأسرة والأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة.

حضر العزاء الفنان إدوارد والمطرب محمد الكيلاني، الفنان محمد ممدوح، الفنان منير مكرم، الفنانة ليلى عز العرب، وغيرهم.

رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، حسن شقيق المخرج خالد جلالل، حيث شُيّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

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