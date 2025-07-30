كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، تفاصيل ما حدث معها في مسلسل "يتربى في عزو" واقناع الفنان الكبير يحيى الفخراني لها بالمشاركة فيه بعد اعتذارها عنه.

ونشرت رانيا، صورتين لها مع يحيى الفخراني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كنت مرعوبة أول ما اتعرض عليا دور (إيناس) في يتربى في عزو، خفت أعمله، واعتذرت فعلا.. لحد ما دكتور (يحيى) كلمني بنفسه وقالي: "انتي اعتذرتي؟!"، قولتله: "آه، خوفت"، قالي: "متخافيش.. الدور حلو وهيفرق معاكي".

وتابع: "فعلا.. من أنجح الأدوار اللي عملتها وساب علامة، بس بقى خليني أحكيلكم من الكواليس، كان في مشهد في شرم الشيخ، المفروض إن أنا مراته، وراح بيا نسهر، و (إيناس) أصلاً كانت ناوية تتلكك على أي خناقة عشان تسيبه وتخلع، وفي مكان السهرة، لقينا رقاصة بتتدلع على حمادة، ويا دوب لقيت (إيناس) بتزغر للرقاصة ولحمادة وضربة بوز و عنيها بطلع شرار!، أتاريهم كانوا يعرفوا بعض، وإيناس قلبتها نكد، سبته ومشيت!".

وأضافت: "وإحنا بنعمل بروفة المشهد فجأة لقيت دكتور يحيي بيضحك أوي!، قولتله: "في إيه؟!"، قالي: "الله يكون في عون اللي هيتجوزك! ده مش تمثيل".

"يتربى في عزو" مسلسل عُرض عام 2007، ويناقش شخصية حمادة عزو الرجل متعدد الزيجات والعلاقات، ذو الشخصية المستهترة التي نتجت عن اهتمام والدته الزائد له، مما جعله غير قادر على تحمل المسئولية، فأصبح يصطدم بواقع الحياة ومشاكلها كل ما تقدم في العمر وتزداد مسئولياته، في حين أن ابنة عمه نوال تحاول جعله إنسان منظم ومسئول.

المسلسل خاض بطولته يحيى الفخراني، كريمة مختار، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، هنا شيحة، أحمد عزمي، وآخرين، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.