"على واحدة ونص".. روبي ترقص مع ليجي سي على أغنية الصيف وصل.. فيديو

روبي ترقص على اغنية الصيف وصل مع ليجي سي

كتب - معتز عباس:

شارك برنامج "et بالعربي"، المتابعين على السوشيال ميديا، كواليس تسجيل أغنية "الصيف وصل" بمشاركة المغني "ليجي سي".

وظهرت روبي في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "الصيف وصل" داخل الاستوديو مع "ليجي سي".

وكتب برنامج "et بالعربي"، تعليقا على الفيديو المنشور عبر موقع "انستجرام": "واحنا سهرانين و بننبسط سوا، كواليس تسجيل أغنية روبي و ليجي سي الصيف وصل".

أغنية الصيف وصل" دويتو غنائي مع مطرب الراب "ليجي سي"، كلمات الشاعر فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

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