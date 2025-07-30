هبة مجدي تنعى لطفي لبيب: "كلنا حبيناه واتأثرنا بيه"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتبت هبة، عبر حسابها على إنستجرام: "أستاذ لطفي لبيب كان ليا الحظ اني اشتغلت معاه وعرفته على المستوى الشخصي وكلنا حبيناه واتأثرنا بيه جدا.. البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له، وهتفضل في قلوبنا يا عم لطفي يا جميل".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.