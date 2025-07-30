حجاج عبدالعظيم ينعى لطفي لبيب: "مع السلامة يا صديقي"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، صديقه الفنان الراحل لطفي لبيب الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب حجاج ، عبر حسابه على إنستجرام: "الله يرحمك ويغفر لك .. مع السلامة يا صديقي".

ورحل عن عالمنا الفنان القدير لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ 78 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.

كما يقام العزاء في نفس اليوم في كنيسة مار مرقس من الساعة 6 مساء، ويوم السبت في نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، من بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ميمي جمال، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إخراج أحمد صالح.